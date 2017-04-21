Детскую инфраструктуру во Владивостоке его жители оценивают на 6 баллов из 10

Специалисты Domofond.ru выяснили, насколько жители разных городов России довольны инфраструктурой для детей, и составили ежегодный рейтинг 200 городов. Результаты Владивостока оставляют желать лучшего, — сообщают «Вести: Приморье».

Средняя оценка по стране составила 6,6 балла из 10 возможных. Это на 0,3 балла ниже, чем в 2018 году. Как и год назад, первое место рейтинга заняла Москва: жители столицы оценили детскую инфраструктуру на 8 баллов. На последнем месте Каменск-Шахтинский, где оценка снизилась до 4,3 балла.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе есть все необходимое для детей: игровая площадка, детский сад и поликлиника, школа и т. д.» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны инфраструктурой для детей.

В исследовании приняло участие более 90 тысяч человек. Средняя оценка по стране составила 6,6 балла. Это на 0,3 балла меньше, чем в прошлом году, но на 0,2 больше, чем в 2017-м. Оценки выросли только в 79 городах, снизились в 107.

Первое место рейтинга, как и в 2018-м, заняла Москва с высокой оценкой 8 баллов (на 0,1 балла меньше, чем в 2018-м). На втором месте – Тюмень с 7,9 балла: за год город слегка улучшил результат и поднялся с пятого места. Замыкают тройку лидеров Мытищи с оценкой 7,8 балла.

В первой десятке ощутимый рост оценок есть только у двух городов: это Химки (6-е место рейтинга) и Муром (10-е место). В обоих городах средняя оценка инфраструктуры для детей выросла на 0,7 балла.

Владивосток на непрестижном 150 месте из 200. У него столько же баллов, сколько и у 13-ти других городов, однако он на низшей ступени из своих собратьев, поскольку с прошлого года его рейтинг упал аж на 1,1 балл — это много по меркам опроса. Столь резкое или чуть большее падение рейтинга отмечено только у шести городов страны.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]