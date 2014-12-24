Жители Владивостока невысокого мнения о чистоте города

Аналитики Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают чистоту в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России. Владивосток оказался в нижней сотне рейтинга, сообщают «Вести: Приморье».

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем россияне оценили чистоту на улицах и во дворах чуть выше среднего: на 6 баллов из 10.

Как выяснили эксперты domofond.ru, самым чистым городом России, по мнению жителей, стал Губкин, расположенный в Белгородской области. Его чистоту горожане оценили в 8,2 балла, что на 2,2 балла выше среднего показателя по России.

Второе место заняла столица Чеченской Республики — Грозный. Он набрал 8 баллов ровно. Также 8 баллов досталось Гурьевску (Калининградская область). Столица России занимает первое место по чистоте среди городов-миллионников и только 14 — в общем рейтинге

В пятерку наиболее грязных городов России вошли сразу три города из Ростовской области — Каменск-Шахтинский, Шахты и Новочеркасск. Каменск-Шахтинский и вовсе делит с Архангельском последнее место рейтинга.

Владивосток на 142 месте с 5,6 баллами. При этом столица ДВФО сдала позиции, убавив по сравнению с прошлым годом 0,2 балла. Город стал единственным в крае, принявшим участие в рейтинге.

Отметим, что в 2019 году в исследование вошло на 50 городов больше, чем в 2018-м.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]