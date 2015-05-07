Жители Владивостока улучшили мнение о работе общественного транспорта

Аналитики Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают работу общественного транспорта в своих районах, и составили рейтинг 200 городов России по этим оценкам. Жители Владивостока стали чуть больше довольны транспортным сообщением, — передают «Вести: Приморье».

В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. По сравнению с 2018 годом средний показатель по стране почти не изменился: он снизился лишь на 0,2 балла.

Самую высокую оценку городскому общественному транспорту дали жители Тюмени (8,2 балла), самую низкую — респонденты из города Шахты Ростовской области (4,2 балла).

Владивосток занимает не очень почетную 131 строку рейтинга с 6,5 баллами, однако, аналитики зафиксировали прибавку 0,2 балла. То есть, по мнению жителей краевой столицы, ситуация с транспортным сообщением в городе стала лучше.

В среднем по стране работу общественного транспорта оценили в 6,6 балла — это на 0,2 балла ниже, чем в прошлом году.

Отметим, что участникам опроса было предложено оценить утверждение «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе» по шкале от 1 до 10 баллов, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]