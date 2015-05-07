Владивостокцы боятся ходить по улицам города
Аналитики Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень безопасности в своих районах, и составили список из 200 городов России. Владивосток оказался внизу рейтинга, — сообщают «Вести: Приморья».
По информации аналитиков, в ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем по стране респонденты оценили уровень защищенности на 6,8 балла.
Самым безопасным среди российских городов стал Ейск (Краснодарский край), а наименее безопасным — Шахты (Ростовская область). Жители Ейска оценили свой город на 8,6 балла, тогда как жители Шахт — лишь на 4,5.
Владивосток стал единственным городом Приморья, участвующем в опросе. Столица Дальнего Востока заняла непочетную 151 ступень рейтинга. По уровню защищенности его жители чувствуют себя на 6,3 балла из 10, тогда как в прошлом году им было на 0,2 балла менее страшно ходить по улицам родного города — оценка 2018 года была 6,5.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
04.09.2019 Жители Владивостока невысокого мнения о чистоте города
-
07.05.2019 Жители Владивостока одни из самых бесстрашных авипассажиров в России
-
15.11.2018 Владивостокцы признали дороги города худшими в России
-
17.10.2018 Владивостокцы недолюбливают своих соседей
-
21.04.2017 Владивосток оказался третьим с конца в рейтинге комфортности проживания
-
07.05.2015 Приморье – в ТОП-10 рейтинга эффективности управления жилищным фондом
Добавить комментарий