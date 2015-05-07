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Владивостокцы боятся ходить по улицам города

Владивостокцы боятся ходить по улицам города

Фото: fotostrana.ru

Аналитики Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень безопасности в своих районах, и составили список из 200 городов России. Владивосток оказался внизу рейтинга, — сообщают «Вести: Приморья».

По информации аналитиков, в ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. В среднем по стране респонденты оценили уровень защищенности на 6,8 балла. 

Самым безопасным среди российских городов стал Ейск (Краснодарский край), а наименее безопасным — Шахты (Ростовская область). Жители Ейска оценили свой город на 8,6 балла, тогда как жители Шахт — лишь на 4,5.

Владивосток стал единственным городом Приморья, участвующем в опросе. Столица Дальнего Востока заняла непочетную 151 ступень рейтинга. По уровню защищенности его жители чувствуют себя на 6,3 балла из 10, тогда как в прошлом году им было на 0,2 балла менее страшно ходить по улицам родного города — оценка 2018 года была 6,5.  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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