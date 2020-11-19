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Более тысячи человек приняли участие в субботнике в Приморье

Более тысячи человек приняли участие в субботнике в Приморье

Источник фото: Пресс-служба правительства Приморского края

Более тысячи человек собрались 10 апреля для уборки общественных и придомовых территорий Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Вместе с горожанами в субботнике поучаствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В этот день порядок наводили в Минном городке, на Тополиной аллее. Глава региона побывал на Аллее Героев на Вострецова, 9, где убирал ветки и листья, грузил в самосвалы мешки с мусором.

Он отметил, что число примыкающих к такому полезному труду увеличивается с каждым субботником – только на одной с ним площадке убирались около 100 человек.

«Сейчас город нужно убрать от мусора, а в мае можно будет заняться его озеленением, высаживать деревья, например, сакуру, японскую сливу или абрикосы, которые своим цветением радуют людей», – подчеркнул Олег Кожемяко, добавив, что подобные субботники проходят и на других территориях Приморья, помогая «создать комфортную среду в каждом населенном пункте».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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