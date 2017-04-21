Около 200 человек приняли участие в субботнике в поселке Врангель

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в благоустройстве сквера имени Виктора Васяновича в поселке Врангель Находкинского городского округа в субботу, 17 апреля. Глава Приморья высадил сакуру, сирень и ель. На субботник вышли работники АО «Восточный порт», местные жители – люди старшего поколения, молодежь, представители администрации – всего около 200 человек, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Перед благоустройством сквера имени первого начальника порта Виктора Васяновича, все хорошо размялись на зарядке «Приморье за спорт». После физических упражнений, люди, вооружившись лопатами и метлами, принялись за благоустройство сквера. Они очистили территорию от мусора, побелили бордюры, высадили уже привитые деревья – сакуру, сирень, ель, спирею.

Олег Кожемяко присоединился к акции по высадке деревьев и поблагодарил всех участников субботника за труд и неравнодушие к благоустройству родных мест.

«Радует, что сегодня вместе с сотрудниками порта на субботник вышли местные жители, молодежь. В поселке появятся небольшие скверы, в которых люди будут любоваться красивыми цветущими деревьями и растениями.

Такие программы по озеленению должны реализовать все наши города и поселки», – подчеркнул губернатор.

Отметим, подобные субботники проходят и на других территориях Приморья, позволяя создать комфортную среду в каждом населенном пункте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]