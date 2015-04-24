Во Владивостоке состоялся общегородской субботник

Более 2600 человек приняли участие в общегородском субботнике во Владивостоке. Активисты приводили в порядок территории возле жилых домов, социально значимых объектов и учреждений 28 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Работа велась в разных районах города. Добровольцы чистили снег, кололи лед, убирали упавшие ветки деревьев. В частности, на борьбу с последствиями стихии вышли многие представители молодежных организаций края.

«Молодежь Приморья, конечно, приняла участие в общегородском субботнике. Все понимают, что в борьбе с последствиями природной аномалии, принесшей столько разрушений и ущерба городским коммуникациям, в стороне оставаться просто нельзя», – подчеркнул директор Центра содействия развитию молодежи Приморского края Иван Апонюк.

По информации Правительства края, в субботнике было задействовано 50 единиц техники от 17 различных организаций. Вывезено 130 автомашин мусора, в том числе 1500 кубометров распиленных поваленных деревьев.

Отметим, что в Приморье продолжает действовать режим ЧС регионального характера. Субботники прошли и на других территориях, пострадавших от стихии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]