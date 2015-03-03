Техника вышла на расчистку дорог во Владивостоке и Артеме

Коммунальщики и дорожники продолжают ликвидировать последствия стихии в Приморье. На помощь им пришли предприятия края, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

По информации АО «Примавтодор», ночью работали около 100 единиц техники, которые обрабатывали проезжую часть реагентами и убирали снег, рабочие занимались уборкой поваленных деревьев и веток.

«Тяжелая техника продолжает дежурить на перевалах и сложных участках», – уточнили специалисты.

Во Владивостоке на уборке улиц и дорог задействовано более 120 единиц спецтехники. А в Артеме на помощь городским службам вышли рабочие и техника АО «СПЕЦСУ», которые заняты уборкой поваленных деревьев, очисткой снега с дорог.

«Наша компания базируется в Артеме и по просьбе главы города мы направили самосвалы, грейдер, тракторы – щетки с отвалами, 10 человек рабочих. При необходимости направим еще технику», – рассказал главный инженер компании Иван Зайченко.

Напомним, ранее мы сообщали, Владивосток продолжает, назовем это грубо, разгребать последствия мощнейшего циклона, который принес мощное оледенение. Пошли уже вторые сутки беспрерывной работы коммунальных и дорожных служб. Все происходит в авральном режиме. Сейчас основной акцент, конечно, сделан на уборку тротуаров, дворов, межквартальных улиц. Активно расчищают автобусные остановки, к ним вчера было много нареканий от горожан, да собственно и от водителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]