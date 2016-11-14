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В Приморье обеспечен проезд ко всем населенным пунктам

В Приморье обеспечен проезд ко всем населенным пунктам

Источник фото: АО «Примавтодор»

Более 200 единиц снегоуборочной техники АО «Примавтодор» ночью ликвидировали последствия циклона, который обрушился на Приморье накануне, 26 января. Дорожники очищали проезжие части и вели обработку трасс противогололедными материалами, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Как сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, к 8.00 проезд обеспечен ко всем населенным пунктам. Ликвидация последствий «мокрого» снегопада продолжится в течение дня. Мониторинг дорог ведется в круглосуточном режиме.

«Сейчас происходит пересменка. Люди меняются и продолжат работать. Параллельно с ликвидацией последствий непогоды готовимся к следующему циклону – ожидается еще большее количество осадков. На данный момент на территории края осадков нет», – отметили в Примавтодоре.

Во Владивостоке, по информации мэрии, очистка дорог от снега и наледи также продолжалась ночью. В Артеме на помощь дорожникам вышла техника АО «СПЕЦСУ». 

«С самого утра техника продолжила очистку улиц. Выполняется уборка снега отвалами, прометание щетками и посыпка антигололедной смесью», – добавили специалисты предприятия. 

В минтрансе добавляют, что мосты Низководный и Золотой почищены от снежного наката и гололеда. На объектах продолжают работать комбинированные дорожные машины, тракторы. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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