Приморские дорожники перешли на повышенный режим готовности

В связи с непогодой дорожные службы Приморского края перешли на повышенный режим готовности. Проезд есть ко всем населенным пунктам, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства, мелкий и умеренный снег наблюдается в Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Партизанском, Шкотовском, Черниговском, Ольгинском районах, Пограничном, Хорольском, Октябрьском, Лазовском, Чугуевском, Ханкайском муниципальных округах, Уссурийском, Артемовском городских округах, Владивостоке. На остальных территориях пока нет осадков.

«В очистке дорог от снега ночью было задействовано 88 единиц техники. По мере необходимости ее количество увеличится. На данный момент проезд обеспечен ко всем населенным пунктам, на опасных участках ведутся дежурства. В Примавтодоре создан оперативный штаб», – добавили в ведомстве.

Дорожники убедительно просят водителей без необходимости не выезжать на трассы. Очистка и обработка краевых дорог будет вестись в течение всего дня.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]