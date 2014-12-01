Зима наступает: дороги Приморья расчищают от снега

Техника АО «Примавтодор» вышла на очистку краевых дорог от выпавшего снега. Всего в уборке задействовано 278 единиц техники и 150 человек, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Как сообщили на предприятии, техника вышла на дороги вечером накануне, 8 ноября, в Спасском, Кавалеровском, Яковлевском районах, Чугуевском, Анучинском округах и Арсеньевском городском округе. Сейчас продолжается очистка снега.

«На особом контроле – перевалы, там была выставлена тяжелая техника. Мы заранее обработали пескосоляной смесью опасные участки. Во всех районах края имеется необходимый запас противогололедных материалов», – отметил генеральный директор АО «Примавтодор» Алексей Ширшов.

Он добавил, что в филиалах имеется более 1000 тонн соли, еще почти 4,5 тысячи тонн закуплено и отгружено в адрес предприятия. Также используется материал «Бионорд», его заготовлено около 500 тонн.

Для очистки краевых дорог от снега на предприятии готово 165 комбинированно-дорожных машин, 120 грейдеров и 67 тракторов со снегоочистительным оборудованием.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]