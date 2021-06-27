«Молодая гвардия» приняла участие в субботнике на Русском острове

Поселок Поспелова на острове Русском очистили от веток во время проведенного там субботника, сообщают «Вести:Приморье».

Перед субботником студенты, представители общественных, спортивных организаций, депутаты приняли участие в зарядке на стадионе Дальневосточного федерального университета, уточнили в администрации края. Они сделали разминку под руководством вице-чемпиона Приморского края по акробатическому рок-н-роллу Романа Моторина. Во время мероприятия соблюдалась социальная дистанция.

После зарядки в поселке Поспелова прошел субботник. Около 30 человек, в том числе ребята из «Молодой гвардии», помогали сгружать спиленные ветки в КАМАЗ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]