«Подушкой» для лыжных трасс в Приморье станет щепа от переработанных деревьев

Губернатор Приморского Олег Кожемяко принял участие в очередном субботнике, который прошел во Владивостоке в парке Минного городка в субботу, 3 апреля. Параллельно на острове Русском специалисты лесного хозяйства провели тестирование техники для утилизации древесных отходов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Субботник, в котором, помимо губернатора, приняли участие специалисты правительства Приморского края, администрации Владивостока, подведомственных краевых и муниципальных предприятий, стал уже четвертым по счету за эту весну. Главная задача этих мероприятий – очистка городских парков и скверов от древесного мусора, образовавшегося в результате ледяного шторма в ноябре прошлого года. По словам Олега Кожемяко, к настоящему времени она в основном решена.

Губернатор пригласил горожан на следующий субботник, который планируется провести уже на улицах города.

«С мая выйдем на высадку деревьев, чтобы в Приморье с каждым днем появлялось больше новых насаждений, благоустроенных парков, чтобы хорошели наши города и поселки, в которые мы вложили свой труд, свою душу. Приглашаю всех на последующие субботники», – сказал губернатор.

Вместе с тем, по мере очистки территорий от упавших веток и деревьев, встал вопрос о способах утилизации этих отходов. В рамках субботника специалисты краевых предприятий «Примлес», «Приморская авиабаза», а также министерства лесного и охотничьего хозяйства региона провели на острове Русском тестирование щеподробильных машин. Такое решение ранее предлагал глава края. Планируется, что наиболее удачные образцы такого оборудования будут приобретены в ближайшее время – это позволит переработать ненужные древесные отходы, а щепу можно использовать, например, как «подушку» для лыжных трасс.

Первые тесты машин прошли на лыжной базе на острове Русском. В них приняли участие заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков и руководитель регионального минлесхоза Константин Степанов. Зампред отметил, что специалисты краевых предприятий лесного хозяйства активно включились в борьбу с последствиями стихии сразу после шторма и демонстрируют высокий профессионализм и эффективность своей работы.

«Сейчас они ведут тестирование оборудования, которое поможет окончательно решить проблему очистки территорий от древесных отходов», – отметил он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]