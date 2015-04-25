На расчистку Покровского парка вышел губернатор Приморья

В субботу, 20 марта, горожане собрались на очередной субботник в Покровском парке. Вместе с жителями Владивостока территорию парка от упавших веток очищал губернатор края Олег Кожемяко.

На субботник в Покровском парке горожане вышли уже не в первый раз. 20 марта на уборку вышли более 100 человек – сотрудники правительства региона, администрации Владивостока, депутаты, спортсмены, работники предприятий, учреждений образования и здравоохранения и просто неравнодушные граждане. Добровольцы устраняли последствия ноябрьского ледяного шторма – опиливали пострадавшие деревья, собирали ветки и складывали их в грузовик.

Продолжаем наводить порядок во Владивостоке. Спасибо всем, кто нашёл время и вышел на очередной субботник. Понадобится несколько таких акций, чтобы убрать огромное количество веток после «ледяного дождя». Ну а в мае будем садить новые деревья и кусты. Присоединяйтесь! -

пишет губернатор на своей странице в Инстаграм.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]