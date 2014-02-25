Олег Кожемяко принял участие в субботнике в парке Минного городка во Владивостоке

Парк Минного городка во Владивостоке продолжают очищать от веток, которые скопились после ледяного дождя. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в субботнике 27 марта.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, в мероприятии участвовали сотрудники мэрии города и Правительства края – почти 100 человек. Они очистили территорию парка: провели опилку деревьев, сгрузили ветки в КАМАЗы.

Олег Кожемяко подчеркнул, что в течение трех лет необходимо благоустроить парк Минного городка.

«Мы будем проводить субботники, пока не наведем порядок в городе. В прошлом году в парке Минного городка были сделаны лестница, дорожки. В ближайшие два-три года это пространство должно полностью преобразиться и стать любимым местом отдыха горожан. Сейчас главная задача – очистить парк от веток. Когда станет тепло, продолжим работы по его благоустройству», – обозначил глава Приморья.

Напомним, по поручению губернатора края Олега Кожемяко лесопарковые зоны столицы Приморья продолжают приводить в порядок после ноябрьского ледяного шторма. Так, от веток уже была очищена территория Покровского парка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]