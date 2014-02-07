Фонтан появится на главной площади Приморья

Проект реконструкции парка Минного городка и центральной площади Владивостока, а также концепцию театрально-музейного комплекса представили губернатору Приморья Олегу Кожемяко на краевом градостроительном совете в среду, 23 декабря. Все проекты получили положительные оценки ведущих архитекторов региона, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отметил главный архитектор Приморского края Александр Котляров, проект парка Минного городка и строительство фонтана на центральной площади Владивостока утверждены с учетом мнения горожан.

«В парке появятся новые общественные пространства, велодорожки, зоны отдыха и питания. На центральной площади построят фонтан в виде тора диаметром 24 метра», – проинформировал Александр Котляров.

Олег Кожемяко подчеркнул, что всю работу необходимо организовать поэтапно.

«Сейчас нам нужны быстрые проектные решения, чтобы внести в бюджет и сделать работы в течение года. Такую работу нужно вести поэтапно и уже к 2023 году открыть парк Минного городка для горожан», – обозначил глава Приморья.

Также на совете рассмотрели проект строительства музейного и театрально-образовательного комплекса на улице Аксаковская, над которым работают архитекторы мирового уровня. Он включает в себя сразу три учреждения – филиалы Мариинского театра, Третьяковской галереи, Высшей школы музыкально-театрального искусства.

«Его лаконичная архитектура деликатно вписывается в окружающий ландшафт. Современное арт-пространство позволит одному помещению трансформироваться под разнообразные выставки и мероприятия. Посещать все три учреждения посетили смогут не выходя на улицу», – сказала президент Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская.

Олег Кожемяко подчеркнул, что комплекс будет включать весь спектр богатой культуры России. При этом в ходе проектирования внутреннего содержания нужно учитывать культурные предпочтения людей.

«Как показывают исследования, люди в первую очередь предпочитают балет, потом оперу и концерты. Средний зал для балета и оперы должен быть на 1400 мест и отдельно концертный зал на 600 мест. Тогда будет полная заполняемость», – заявил Губернатор.

Добавим, что приморские проекты отмечены высокими наградами на престижных конкурсах. Так, за победу в Международном архитектурном фестивале «Зодчество 2020» Олег Кожемяко наградил почетной грамотой губернатора Приморского края автора проекта «Реконструкция Минного городка» и «Развитие набережной Амурского залива» Феликса Машкова, автора проекта жилой комплекс «Острова Елены» Кирилла Солгалова и автора проекта жилого комплекса «Де-Фриз Сити» Андрея Борнякова.

Приморский край впервые участвовал в этом престижном конкурсе. Дебют оказался удачным, проекты высоко оценил министр строительства России Ирек Файзуллин.

«Наш регион опередил постоянных лидеров – Санкт-Петербург и Республику Татарстан. Отрадно, что авторы проектов живут и работают в нашем городе и делают все, чтобы столица Приморья становилась лучше», – подчеркнул глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]