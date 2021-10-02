Театрально-образовательный комплекс построят на Орлиной сопке по норвежскому проекту

Новую концепцию театрально-образовательного комплекса, проекты комплексного жилищного строительства и ландшафтного дизайна территорий представили губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на заседании градостроительного совета в пятницу, 1 октября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, заседание началось с презентации нового проекта театрально-образовательного комплекса в районе сопки Орлиное Гнездо во Владивостоке от норвежской компании Snohetta. Согласно концепции, музейный комплекс, театр оперы и балета на 1300 зрителей и Российский государственный институт сценических искусств будут объединены в единую гармоничную фигуру в виде треугольника.

«Здание будет состоять из горизонтальных линий. Проектом предусмотрены зимний сад, летняя терраса, панорамная площадка, пруд», – отметил главный архитектор проекта Тимур Чополавов, являющийся представителем компании «Горка», которая адаптирует норвежский проект в соответствии с российскими стандартами.

Члены градостроительного совета, ведущие архитекторы Приморского края отметили высокий уровень проработки концепции от компании, которая уже построила пять театров оперы и балета по всему миру.

«В целом проект принимаем. При этом, с учетом мнения коллег еще нужно поработать по ландшафту, предусмотреть места для парковки», – заявил Олег Кожемяко.

Также на совете рассмотрели проекты создания ландшафтного парка на Зеленом углу и пешеходного маршрута «парк Минного городка – Саперный редут – Форт князя Суворова». А также строительство торгово-развлекательного комплекса с тремя жилыми домами в микрорайоне Снеговая Падь и второй очереди микрорайона «Зеленый бульвар-2», где за создание комфортной городской среды отвечает испанская компания Citythinking.

Губернатор подчеркнул, что в проектах комплексной застройки важно учитывать наличие социальной инфраструктуры.

«Рядом с домом должен быть детский сад, нужно предусмотреть помещения для пункта полиции, офиса врача общей практики. Все, что позволяет жильцам получить качественные услуги, необходимо учитывать в проектах», – обозначил глава Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]