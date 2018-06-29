В Приморье создадут знаковый музейный и театрально-образовательный комплекс

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что создание музейного и театрально-образовательного комплекса во Владивостоке в 2024 году позволит расширить культурный обмен со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщают «Вести:Приморье». Концепцию культурного центра на Аксаковской обсудили на совещании в пятницу, 3 июля, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

В совещании приняли участие руководители профильных министерств Правительства Приморского края, администрации Владивостока, Фонда «Национальное Культурное Наследие», Мариинского тетра, Третьяковской галереи, архитекторы и проектировщики.

Художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев подчеркнул, что музейный и театрально-образовательный комплекс во Владивостоке – это один из четырех подобных проектов в стране, но именно он должен стать знаковым.

«Мы уже несколько лет идем к реализации этого проекта. Но именно сейчас, после спада эпидемии коронавируса, нужно делать рывок вперед», – сказал он.

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова добавила, что комплекс должен быть построен с самыми передовыми технологическими решениями.

«Концертно-театральная часть разработана очень подробно. Сейчас задача – вписать в объемы концепции все наработки по расположению музейных пространств. К 2024 году в Японии, Корее и Китае будет простроено множество самых современных музейных зданий, поэтому в отношение технических особенностей нужно идти на опережение», – отметила она.

Олег Кожемяко заявил, что архитектурный облик музейного и театрально-образовательного комплекса должен стать одним из символов новой России в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Здание будет украшением города, символом культурного развития страны, продвижением России в страны АТР, где очень интересуются нашим балетом, оперой, симфонической музыкой. Жители Кореи, Китая, Японии смогут увидеть базовую классическую культуру европейского уровня здесь, во Владивостоке», – подчеркнул глава Приморья.

Губернатор добавил, что проект будет обеспечен необходимой инфраструктурой, построен с учетом высокой автомобилизации приморцев. Для этого создана специальная рабочая группа, которая будет работать в еженедельном режиме.

«Нужно сделать все, чтобы проект был реализован в срок, в конце 2023 года, и начал работу уже в 2024-м», – обозначил Губернатор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]