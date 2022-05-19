Шестьдесят школьников-интеллектуалов собрал ВГУЭС на научной конференции

Во время XXIV научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых исследователей «Интеллектуальный потенциал вузов — на развитие Дальневосточного региона России и стран АТР» в жажде знаний не уступали своим старшим товарищам и школьники. Преподаватели ВГУЭС отметили, что из первых работ юных ученых в будущем могут вырасти настоящие исследовательские проекты, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.

Всего в секциях научно-практической конференции участвовало более 60 школьников из Приморья и других Дальневосточных регионов. Как рассказала директор департамента научно-исследовательской работы Галина Петрук, подобные мероприятия становятся доброй традицией вуза и дают молодым ученым шанс проявить себя. Участникам этого года очень повезло: абитуриенты, занявшие в «Интеллектуальном потенциале» призовые места, получат дополнительные баллы при поступлении во ВГУЭС.

В каждой секции, подготовленной различными кафедрами университета, жюри отметило по-настоящему интересные и сильные работы. О лучших из них рассказали преподаватели университета.

В рамках секции «Шаг в будущее: разумное потребление», организованной кафедрой Маркетинга и торговли, школьники подготовили пять докладов. Как отмечает кандидат технических наук, доцент Анна Вершинина, общим для всех участников является огромное желание подробно рассказать о кропотливой работе, проделанной своими силами.

- Очень запомнились работы учеников 10 класса МБОУ СОШ №82 Александра Беляева («Изучение качества чипсов, в том числе их липидной составляющей») и Артема Непомника («Влияние кофе и чая на здоровье потребителей – подростков»), а также исследование ученика МБОУ СОШ №60 Георгия Вершинина («Влияние сахара на нашу жизнь»). Это очень интересные доклады с точки зрения потребителей. Ребята продемонстрировали глубокое изучение выбранной темы, показали свои знания в области химии посредством проведения опытов, - рассказала Анна Вершинина. – Очень понравился доклад ученицы 5 класса МБОУ СОШ №82 Кристины Мельниковой («Опасные растения МБОУ СОШ №82»). Она с интересом и очень эмоционально продемонстрировала свою работу на цветах, которые привезла с собой. И, конечно, нужно отметить хорошую работу ученицы 10 класса МБОУ СОШ №82 Дианы Мартыненко «Грибы в нашей жизни».

К радости преподавателей, все школьники проявили заинтересованность в дальнейшем изучении тем и связывают свои будущие профессии с здоровьем и медициной.

В секции «Научный старт»Института международного бизнеса, экономики и управления призовые места заняли работы юных ученых из Уссурийска и Владивостока. Первое место досталось ученику 10 класса МБОУ СОШ №2 г. Владивостока Никите Нежельскому. Его доклад «История создания криптовалюты и важность её изучения в школе» оказался не только особенно актуальным в нынешнее время, но и глубоко проработанным, что не могло не впечатлить жюри. Призовые места получили также одиннадцатиклассник Гимназии №9 г. Уссурийска Даниил Слиньков и девятиклассник МБОУ СОШ №79 Даниил Бурылов. Члены жюри отметили оригинальность и креативность исследований.

- Уровень выступлений всех ребят был одинаково высок! Школьников волнуют темы финансовой грамотности, включая работу с акциями, цифровой валютой. Но также хочется отметить интерес участников к истории и развитию Приморского края, - говорит старший преподаватель кафедры экономики и управления ВГУЭС Анна Вертинова.

Опросы, личный опыт и сильная эмпирическая часть исследования – вот что, по мнению преподавателей университета, качественно отличает школьные доклады от студенческих. Работая над проектом «Феномен подростковой лжи», ученица МБОУ СОШ №56 Юлия Котова беседовала со своими одноклассниками. В результате девушке удалось занять первое место в номинации «Психологическая составляющая исследования» секции «Передовые гуманитарные науки школьникам: психология, педагогика, социология», организованной кафедрой философии и юридической психологии. Второе место в этой секции заняла ученица той же школы Дарина Умарова с работой «Феномен улыбки в межкультурной коммуникации». Жюри отметило наглядность доклада и творческий подход к презентации.

- Большинство школьников при выборе темы ориентируются на собственный интерес и пишут о том, что волнует их самих. Нередко привязывают исследование к школьной программе. Например, ученица 10 класса лицея №1 г. Владивостока Варвара Стадникова писала математическую работу о «Неравенствах Коши», а ее одноклассница Диана Евсеева изучала творчество Генриха Гейне. Надеемся, ребята еще не раз станут участниками наших будущих конференций, - говорит ассистент кафедры философии и юридической психологии Татьяна Сидорова.

Большой интерес юные ученые проявляют к программированию и цифровым разработкам. Проявить свои способности школьникам помогла секция «Окно в цифровой мир информационного общества», организованная кафедрой информационных технологий и систем.

- Конечно, исследования школьников – это лишь начальный этап их дальнейшей научной деятельности. Но мы с коллегами уже сейчас видим в ребятах большой потенциал и заинтересованность в работе. Школьники увлечены программированием, использованием новых технологий в повседневных процессах. Надеемся, что еще не раз встретимся с ними на подобных мероприятиях, - рассказал старший преподаватель кафедры информационных технологий и систем Денис Штаев.

Отдельную секцию под названием «Наука поколения Z» провел центр «Абитуриент». Главной целью организаторов было предоставление школьникам возможности попробовать свои силы в научных конференциях и познакомиться с вузом.

Лучшими были признаны исследования ученика школы №9 г. Находки Якова Курякина («Создание модели руки-манипулятора»), учащейся лицея №41 г. Владивостока Антонины Папаримовой («Аллея на Ивановской») и учащейся школы №9 г. Находка Ульяны Пак («Визуализация как способ развития интереса к чтению школьников»)

– Всегда поражает размах и глубина представленных работ, несмотря на столь юный возраст участников. Мы уверены, что вопросы, поставленные в работах ребят, станут отправной точкой более масштабных исследований и более глобальных научных проектов, – резюмировала заместитель проректора по учебной и научно-исследовательской работе Светлана Клименко.

Конечно, одной из самых ярких и наглядных стала секция «Юность. Горизонты будущего» от Института креативных индустрий. Здесь участники исследовали имидж политиков, проблемы самооценки студентов, геометрические формы в архитектуре Владивостока и даже особенности спортивной экипировки олимпийской сборной РФ. Призовые места достались ученице МБОУ СОШ №1 г. Владивостока Татьяна Мещеряковой, ученице Академического колледжа ВГУЭС Елизавете Романченко и ученице МБОУ СОШ № 79 Эмилии Вечкановой.

- У девушек есть искра в глазах, желание работать не только со школьными педагогами, но и с преподавателями университета, чтобы они дали какие-то рекомендации. Все участники нашей секции готовы и в будущем продолжать свою исследовательскую деятельность, - отметила доцент кафедры дизайна и технологий Татьяна Метляева.

Побывать в студенческой среде, проверить свои силы и знания и поучаствовать в настоящей научной конференции – мечта любого начинающего исследователя. ВГУЭС – как открытая площадка для больших свершений – всегда готов поддержать разработки своих будущих абитуриентов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]