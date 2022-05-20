Более 300 участков благоустроили специалисты «ВПЭС» после аварийного ремонта на тепловых и электросетях

МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) привело в порядок городские территории, где в зимний период устраняли повреждения на электро- и теплосетях, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.

С начала апреля «ВПЭС» благоустроило 350 участков в разных районах города. Чаще всего специалисты восстанавливают асфальтное покрытие, тротуары и бордюры на придомовых территориях.

«Перед нами стояла задача восставить до 25 мая все 330 участков, где велись работы зимой на сетях. В основном это укладка асфальтового покрытия на проезжей части возле жилых домов. Все участки привели в порядок. Сейчас приступаем к благоустройству тех мест, где ремонт на сетях выполняют в весенне-летний период», - пояснил заместитель главного инженера МУПВ «ВПЭС» Дмитрий Палаткин.

До 25 мая специалисты МУПВ «ВПЭС» приведут в порядок участки по следующим улицам:

Магнитогорская, 10, 11а

Русская, 17а, 19в

Кирова, 9, 16, 21/1, 21/2, 23, 70

Татарская, 16

Днепровская, 27

100-летия Владивостока, 105

Чапаева, 26

Анны Щетининой, 22, 37, 39

Адмирала Горшкова, 24, 39

Добровольского, 13

Калинина, 231

Героев-Тихоокеанцев, 18

Борисенко, 10/7

Гульбиновича, 19б

Светланская, 88

Дальзаводская, 27

Верхнепортовая, 78

Шилкинская, 10

Тобольская, 14.

Напомним, что своё сообщение любой житель города может оставить:

- в чат-боте ВПЭС https://t.me/vpesvl;

- на странице ВПЭС в «ВКонтакте» https://vk.com/tsur25;

- на сайте или в приложении «Обращения»;

- по телефону кол-центра 209-9000;

- через WhatsApp-приемную по тел. +7 984-199-90-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]