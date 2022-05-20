Более 300 участков благоустроили специалисты «ВПЭС» после аварийного ремонта на тепловых и электросетях
МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) привело в порядок городские территории, где в зимний период устраняли повреждения на электро- и теплосетях, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на администрацию Владивостока.
С начала апреля «ВПЭС» благоустроило 350 участков в разных районах города. Чаще всего специалисты восстанавливают асфальтное покрытие, тротуары и бордюры на придомовых территориях.
«Перед нами стояла задача восставить до 25 мая все 330 участков, где велись работы зимой на сетях. В основном это укладка асфальтового покрытия на проезжей части возле жилых домов. Все участки привели в порядок. Сейчас приступаем к благоустройству тех мест, где ремонт на сетях выполняют в весенне-летний период», - пояснил заместитель главного инженера МУПВ «ВПЭС» Дмитрий Палаткин.
До 25 мая специалисты МУПВ «ВПЭС» приведут в порядок участки по следующим улицам:
Магнитогорская, 10, 11а
Русская, 17а, 19в
Кирова, 9, 16, 21/1, 21/2, 23, 70
Татарская, 16
Днепровская, 27
100-летия Владивостока, 105
Чапаева, 26
Анны Щетининой, 22, 37, 39
Адмирала Горшкова, 24, 39
Добровольского, 13
Калинина, 231
Героев-Тихоокеанцев, 18
Борисенко, 10/7
Гульбиновича, 19б
Светланская, 88
Дальзаводская, 27
Верхнепортовая, 78
Шилкинская, 10
Тобольская, 14.
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