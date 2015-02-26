Завершается ремонт теплосетей в районе Школьной во Владивостоке

Специалисты МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) завершают капитальный ремонт на сетях теплоснабжения в районе остановки общественного транспорта «Школьная». На данном участке тепловики производят замену 140 метров трубопровода, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

По словам заместителя директора по эксплуатации тепловых сетей ВПЭС Данила Певцова, на данном объекте грунтовые воды попадали в канал, где находится горячий трубопровод и происходило парение над землей. Причиной тому были изношенные сети. Поэтому было принято решено не просто заменить трубопровод, а провести реконструкцию.

«Тепловики ВПЭС усилили дренаж и приподняли паротрассу на 30 см. Кроме того, они сделали двойную теплоизоляцию трубы и дополнительно произвели оклеечную гидроизоляцию лотков, чтобы вода не попадала в канал паротрассы», – пояснил Данил Певцов.

В связи с завершением ремонтных работ в районе ост. «Школьная» подача горячего водоснабжения возобновится 15 октября по следующим улицам:

Связи,3,5;

Марии Расковой, 1,2,3,4,5,6,7,9,2а;

Гризодубовой, 50,51,53,55,61,63,65,67,69,71,33,35,37,39,41,43,45,47,49;

Часовитина, 11,13,15,17,21,23,25,27;

Героев Хасана, 4,6,10,12,7;

Никифорова, 37,53,55,57;

Сафонова, 18,20,24,26,30,32,34,36,37,39,33.

После подачи теплоносителя, специалисты ВПЭС приступят к благоустройству территории. Срок сдачи объекта до 30 октября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]