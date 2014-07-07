Движение транспорта ограничат до 21 сентября по улице Шепеткова

Во вторник, 1 сентября, рабочие МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) в рамках плановых ремонтных работ приступят к реконструкции сетей теплоснабжения в районе улицы Шепеткова, 14, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

В связи с этим дорожное движение на данном участке будет ограничено. Объезд будет осуществляться по улице Спиридонова в районе домов № 24 и 26.

«В районе дома № 14 по улице Шепеткова за последние два года было немало порывов на теплотрассе, от которой получают теплоснабжение жилые дома 64-го микрорайона Владивостока. Поэтому принято решение менять всю теплотрассу. На данном объекте заменят 80 метров изношенного трубопровода», – пояснил начальник ремонтно-строительного управления ВПЭС Александр Кунгурцев.

Реконструкция тепловой сети начнется 1 сентября и продлится до 21 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]