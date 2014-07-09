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Вчера, 22:20

Во Владивостоке перекроют движение по улице Фадеева

Во Владивостоке перекроют движение по улице Фадеева

Источник фото: Администрация города Владивостока

С 13 по 16 сентября в связи с ремонтными работами на тепловых сетях на участке дороги в районе железнодорожных путей по улице Фадеева будет временно ограничено движение автотранспорта, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Объехать можно будет по одной полосе движения в сторону улицы Луговой. 

Ремонтные работы пройдут в районе дома № 31 на улице Фадеева – движение будет ограничено с 9:00 в воскресенье, 13 сентября. Энергетики МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) заменят на данном участке изношенный участок магистральной теплотрассы.

Планируется, что ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе завершат до 16 сентября.   

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют заранее планировать маршрут.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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