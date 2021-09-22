Готовьтесь автомобилисты: прокладка новой теплотрассы начнется на улице Русской во Владивостоке

Работы по строительству теплотрассы на улице Русской во Владивостоке начнутся в понедельник, 27 сентября. В районе дома № 46 специалисты подрядной организации выполнят укладку новых сетей протяженностью 45 метров.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока, ремонтные работы пройдут в период с 19 часов 27 сентября до 00 часов 15 октября 2021 года. На это время движение и парковка транспортных средств будут частично ограничены. Объезд будет организован по улицам Волжской и Шуйской.

Как отметили специалисты ВПЭС, работы планируется проводить преимущественно в вечернее и ночное время, чтобы избежать автомобильных заторов.

Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]