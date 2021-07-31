На 2-й Строительной приступили к замене изношенного трубопровода

По 2-й Строительной улице во Владивостоке на несколько дней раньше начался капитальный ремонт тепловой сети. МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) заменит 510 метров теплотрассы в районе дома № 14, сообщают «Вести:Приморье».

Причина столь масштабных ремонтных работ – изношенность теплосистемы. В последние годы здесь фиксировались локальные повреждения и специалисты ВПЭС вынуждены были постоянно вести аварийные работы. При этом от трубопровода запитано несколько жилых домов.

В связи с капитальным ремонтом теплотрассы с 30 июля по 1 октября от горячей воды будут отключены потребители, проживающие по следующим адресам:

Новожилова, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 39;

2-я Строительная, 21;

3-я Строительная, 12.

С 10 августа до 15 сентября специалисты планируют перекрыть движение и парковку транспортных средств по автомобильной дороге, проходящей по улице 2-й Строительной от дома № 12 до дома № 14;

с 10 сентября до 30 сентября - по улице 2-й Строительной от дома № 10 до дома № 12.

На время ограничения движения объехать участок можно будет по улицам 2-й Строительной, 3-й Строительной, Новожилова, Монтажной, Тихвинской.

Жителей просят с пониманием отнестись к ограничению движения. Если своевременно не осуществить этот ремонт, в зимний период это чревато авариями на сетях и отключениями отопления и горячей воды.

Напомним, всего в городе в этом году заменят порядка 3,7 км теплосетей. Ремонтные работы пройдут на улицах Тунгусской, Нерчинской, Крыгина, Сахалинской, Ильичева, Уборевича, Береговой, Светланской, Шепеткова, Невельского, Громова, Черемуховой, 18-20, Бестужева, Окатовой, в Стрелковом переулке, на Ватутина и Нейбута.

На устранения повреждений на тепловых сетях задействовано девять аварийных бригад, 23 единицы спецтехники и 10 аварийных машин. Дополнительно привлечены две бригады подрядной организации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.

Узнать о сроках подачи горячей воды можно на сайте www.vpes.ru в разделе «ОТКЛЮЧЕНИЯ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]