На Светланской заменят изношенные тепловые сети и канал, по которым они проходят

На улице Светланской во Владивостоке тепловики заменят участок аварийного трубопровода и канал, по которому он проходит. Железобетонные конструкции прогнили и пришли в негодность, а по этому участку дороги ежегодно при проведении Парада Победы ездит тяжелая военная техника. Если не выполнить срочную реконструкцию, возможны не просто порывы, а провалы дорожного полотна, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Масштабные работы с 12 по 28 июля проведут специалисты муниципального предприятия «ВПЭС». Реконструкция повлечет за собой перекрытие движения. При этом энергетики сделают всё, чтобы сократить время ремонтных работ.

В связи с ремонтом:

- временно ограничат движение и парковку транспортных средств на участке автомобильной дороги в районе дома № 37 по улице Светланской с 9.00 12 июля до 23.00 28 июля;

- объезд будет организован по улицам Пушкинской, Фонтанной, Корабельной Набережной, Уборевича, Алеутской, Семеновской и Океанскому проспекту;

- будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничению движения. Если своевременно не осуществить этот ремонт, в зимний период это чревато всевозможными авариями на сетях и отключениями отопления и горячей воды.

Напомним, всего в городе в этом году заменят порядка 3700 м теплосетей. Ремонтные работы пройдут на улицах Тунгусской, Нерчинской, Крыгина, Сахалинской, Ильичева, Уборевича, Береговой, Светланской, Шепеткова, Невельского, Громова, Черемуховой, 18-20, Бестужева, Окатовой, в Стрелковом переулке, на Ватутина и Нейбута.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]