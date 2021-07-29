Движение транспорта на Светланской ограничат завтра с 9 утра

В 9 часов утра планируют завтра, 30 июля, начать работы на улице Светланской в районе ГУМа специалисты компании «Дальстам» по заказу муниципального предприятия «ВПЭС». Здесь пройдут масштабные работы по замене тепловых сетей. Планируется, что движение транспорта на Светланской будет ограничено до 15 августа. Если работы завершат быстрее, движение будет восстановлено раньше, сообщают «Вести:Приморье».

Участок теплотрассы, который следует отремонтировать, находится под проезжей частью в районе перекрёстка улиц Уборевича и Светланской. Вместе с трубами заменят и железобетонную конструкцию, в которой они уложены. И то, и другое находится в аварийном состоянии и требует срочного ремонта.

В связи с ремонтом транспорт, в том числе общественный, будет направляться в объезд Светланской по улицам Пушкинской, Фонтанной, Корабельной Набережной, Уборевича, Алеутской, Семеновской и Океанскому проспекту.

Как сообщили в компании «Дальстам», в 5 часов утра на Светланской начнут выставлять дорожные знаки, извещающие о проводимых дорожных работах и запрете проезда. В 9.00 рабочие приступят к установке ограждения и движение транспорта будет прекращено. В этот же день здесь начнутся земляные работы с привлечением тяжелой техники.

Жителей Владивостока убедительно просят с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ на главной улице города и ограничению здесь движения. Если своевременно не провести ремонт теплотрассы, зимой это чревато авариями на сетях и отключениями отопления и горячей воды.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]