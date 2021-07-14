Во Владивостоке на улице Светланской заменят изношенную теплосеть

В районе улицы Светланской, 37 МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) заменит тепловую сеть и проходной канал. Участок теплотрассы находится под проезжей частью в районе перекрёстка улиц Уборевича, Светланской и Береговой, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Проходной канал, где находится тепловая сеть, в аварийном состоянии. Таковы итоги обследования строительной конструкции, экспертизу проводили специалисты ВПЭС.

Срок эксплуатации железобетонных конструкций составляет более 30 лет, и сегодня им необходим срочный ремонт.

Проходной канал, располагаясь под дорогой, постоянно испытывает вибрационную нагрузку, а именно, конструкция подвергается динамическим нагрузкам от транспорта.

«По каналу проходят жизненно важные коммуникации: тепловые сети, кабельные линии, линии связи. Если не выполнить срочную реконструкцию, возможны не просто порывы и аварии, а провалы дорожного полотна», – отмечают специалисты. К слову, четыре года назад на этом участке уже провалилась машина в образовавшуюся яму.

Масштабные работы с 30 июля до 15 августа проведет подрядчик ООО «Дальстам», нанятый «ВПЭС». Реконструкция повлечет за собой перекрытие движения транспорта. При этом энергетики сделают всё, чтобы сократить время ремонтных работ.

В связи с ремонтом:

- временно ограничат движение и парковку транспортных средств на участке автомобильной дороги в районе дома № 37 по улице Светланской с 30 июля до 15 августа;

- объезд будет организован по улицам Пушкинской, Фонтанной, Корабельной Набережной, Уборевича, Алеутской, Семеновской и Океанскому проспекту;

- будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Жителей города просят с пониманием отнестись к ограничению движения. Если своевременно не осуществить этот ремонт, в зимний период это чревато всевозможными авариями на сетях и отключениями отопления и горячей воды.

Напомним, всего в городе в этом году заменят порядка 3,7 км теплосетей. Ремонтные работы пройдут на улицах Тунгусской, Нерчинской, Крыгина, Сахалинской, Ильичева, Уборевича, Береговой, Светланской, Шепеткова, Невельского, Громова, Черемуховой, 18-20, Бестужева, Окатовой, в Стрелковом переулке, на Ватутина и Нейбута.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]