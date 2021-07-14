Все-таки Светланскую перекроют: Названы сроки

В районе улицы Светланской, 37 МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) заменит тепловую сеть и проходной канал, сообщают «Вести:Приморье».

Участок теплотрассы находится под проезжей частью в районе перекрёстка улиц Уборевича, Светланской и Береговой. Проходной канал, где находится тепловая сеть, в аварийном состоянии. Таковы итоги обследования строительной конструкции, экспертизу проводили специалисты ВПЭС, рассказали в администрации города.

«По каналу проходят жизненно важные коммуникации: тепловые сети, кабельные линии, линии связи. Если не выполнить срочную реконструкцию, возможны не просто порывы и аварии, а провалы дорожного полотна», – отмечают специалисты. К слову, четыре года назад на этом участке уже провалилась машина в образовавшеюся яму.

Масштабные работы с 30 июля до 15 августа проведет подрядчик ООО «Дальстам», нанятый «ВПЭС». Реконструкция повлечет за собой перекрытие движения транспорта. При этом энергетики сделают всё, чтобы сократить время ремонтных работ.

В связи с ремонтом:

- временно ограничат движение и парковку транспортных средств на участке автомобильной дороги в районе дома № 37 по улице Светланской с 30 июля до 15 августа;

- объезд будет организован по улицам Пушкинской, Фонтанной, Корабельной Набережной, Уборевича, Алеутской, Семеновской и Океанскому проспекту;

- будут установлены соответствующие дорожные знаки.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, С 12 июля движение в центре города будет перекрыто на 2 недели. Причина тому - замена аварийного трубопровода на Светланской. Такого масштабного ремонта в центре города не было уже много лет. Последний раз глобальные работы проводились на Светланской в 2017 году, когда демонтировали трамвайные рельсы. Тогда перекрытие движения доставило жителям города огромные неудобства. Если не выполнить срочную реконструкцию, возможны не просто порывы на сетях, а провалы дорожного полотна. Главная улица города подвергается огромным нагрузкам. Чего только стоит военный Парад. Тяжелая техника буквально продавливает полотно, частично разрушая дорогу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]