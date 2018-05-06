Вечером и днем: репетиции Парада Победы пройдут во Владивостоке 3 и 4 мая
3 и 4 мая во Владивостоке запланированы репетиции парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На центральных улицах города будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, в понедельник, 3 мая, репетиция Парада Победы запланирована с 22:00 до 00:00. Движение и парковка автотранспорта будут ограничены по следующим улицам:
- Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1);
- Светланскому переулку (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);
- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);
- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина);
- Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).
Во вторник, 4 мая, запланирована дневная репетиция парада, которая пройдет с 10:00 до 12:00. Движение и парковка автотранспорта будут ограничены с по следующим улицам:
- Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1);
- Светланскому переулку (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);
- Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);
- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);
- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);
- 1-й Морской (от пересечения с Алеутской до пересечения с Посьетской);
- Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);
- Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).
Автотранспорту предлагают идти в объезд по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
Генеральная репетиция пройдет 7 мая, Парад Победы состоится 9 мая. Планируется, что участие в нем примут более 1600 военнослужащих и 61 единица техники, включая экспонаты от военно-патриотического клуба «Техника XX века в Приморском крае». В случае благоприятных погодных условий для парада привлекут 23 единицы авиационной техники.
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