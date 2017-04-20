Движение и парковку авто ограничат: состоится первая репетиция парада Победы во Владивостоке

Во Владивостоке начинается подготовка к проведению Военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На время репетиций парада на центральных улицах города будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств, сообщают «Вести:Приморье».

В этом году репетиции парада запланированы на 17, 21, 24, 27, 29 апреля, 2, 4, 7 мая. Парад Победы состоится 9 мая.

Ближайшая репетиция Военного парада пройдет в пятницу, 17 апреля, с 04:00 до 6:00, отметили в пресс-службе города.

Движение автотранспорта будет ограничено по следующим улицам:

- Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

- Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

- Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]