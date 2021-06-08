20 домов - в том числе школа и два детских сада - во Владивостоке остались без горячей воды

Капитальный ремонт тепловых сетей в районе дома № 30 на улице Нейбута выполняет МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС). Перед комплексным ремонтом дороги тепловики меняют 60 метров изношенной трубы диаметром 325 мм.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии, на данный момент выполнено 50% от общей работы. Ремонт идет строго по графику.

В связи с проведением капитального ремонта на тепловых сетях, от горячего водоснабжения отключены потребители по следующим адресам: ул. Нейбута, 30,32,34,38,45,47,51,53,57,61,63,65,67, 45а,51а, ДОУ №145, ДОУ №46; ул. Ватутина, 26, 24 , СОШ №78.

Срок подачи горячей воды – 11 июня.

Жильцов, а также автолюбителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000. Также можно обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.

Отметим, что ремонт тепловых сетей в этом году будет выполнен на улицах Посьетской, Сахалинской, Окатовой, Черемуховой, Крыгина, Тунгусской, Ильичева, Невельского, 2-й Строительной и 3-й Строительной и по ряду других адресов. Всего на сегодняшний день запланирована замена 3,7 километра теплосетей на 17 участках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]