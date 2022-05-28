Цифровая библиотека откроется к 55-летнему юбилею ВГУЭС

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек, этот день является профессиональным праздником российских библиотекарей — Днем библиотекаря. Приурочена эта дата ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.

Развитие библиотеки ВГУЭС идет в ногу с университетом и потребностями читательского общества. Информационно-библиотечный фонд университета пополняется современными электронными научно-образовательными ресурсами электронных библиотечных систем «Юрайт», «Знаниум», «Университетская библиотека», «Научная электронная библиотека», «Руконт», «Book.ru», «Grebennikon», отечественных и зарубежных баз данных. Доступ к фонду осуществляется через электронный каталог библиотеки, сервис электронной библиотеки ВГУЭС и сайт библиотеки.

В 2020 году ВГУЭС в числе первых стал участником сетевой электронной библиотеки экономических вузов России, инициированной электронной библиотечной системой «ЛАНЬ» (г. Санкт-Петербург). Сетевая электронная библиотека была создана для обмена контентом вузов-участников – расширения доступа к образовательным и научным ресурсам малотиражной вузовской литературы. Сейчас консорциум СЭБ объединяет 255 вузов-участников и более 33 000 наименований учебной и научной литературы

Лидия Стрикаускас, директор ресурсного информационно-аналитического центра:

– Теперь уже можно говорить о практически бесконкурентном использовании ресурсов электронной библиотечной системы (ЭБС) в качестве источника образовательных ресурсов: доля электронных изданий в ежегодной подписке составляет в среднем 88%, при практически не растущем сегменте печатных изданий – 10%. Фактически, речь идет о цифровой вузовской библиотеке – современном центре информационной образовательной культуры.

И такая библиотека откроется после реконструкции к 55-летнему юбилею ВГУЭС – в сентябре 2022 года. Глобальные планы о создании библиотеки нового поколения воплощаются в жизнь по решению руководства университета. Сотрудники библиотеки проделали колоссальный объем работы по передвижению и временной консервации печатного книжного фонда. Пока временно для читателей доступна зона электронного зала в аудитории 1315. Сотрудники РИАЦ оказывают традиционные информационно-библиотечные услуги в к. 1228.

Но все эти временные трудности скоро завершатся, и библиотека ВГУЭС откроется для полноценной работы по обеспечению студентов и преподавателей необходимой информацией как в электронном, так и в печатном виде. И это будет замечательная современная библиотека перспективного университета России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]