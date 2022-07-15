Стипендия 25 000 рублей – всем высокобалльникам во ВГУЭС
Новую стипендиальную программу подготовили для высокобалльников по ЕГЭ во ВГУЭС, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.
ВГУЭС планирует в осеннем семестре ежемесячно выплачивать первокурсникам, набравшим за ЕГЭ в сумме 260 баллов и выше (3 предмета), или 173 балла и выше (2 предмета), стипендию в размере 25 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник Управления по работе со студентами Татьяна Жаворонкова. Выплата направлена на поддержку талантливой молодежи и стимулирование ее к дальнейшему развитию.
Начисление стипендии - один из самых приятных моментов студенческой жизни. Получать ежемесячную финансовую поддержку стремится каждый учащийся вуза. Сегодня расскажем, как, в каком размере и за что ВГУЭС выплачивает стипендии своим студентам.
Тариф «стандартный»
Все студенты, получающие стипендию во ВГУЭС, имеют общие черты: в их зачетках нет «троек», а после сессии нет «хвостов» - академических задолженностей. По образовательным программам бакалавриата и магистратуры для «хорошистов» размер ежемесячной государственной академической стипендии составляет 4,5 тысяч рублей, для студентов, получивших по итогам аттестации «четверки» и «пятерки», – 5,5 тысяч рублей, «отличники» получат 6,5 тысяч рублей.
У студентов СПО суммы немного другие. «Хорошисты» здесь ежемесячно получают 2 300 рублей, студенты, сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично» - 2 500 рублей, «отличники» - 3 тысячи.
Первокурсникам-2022, поступившим на бюджет, университет весь первый семестр будет выплачивать академическую стипендию в размере 6 тысяч рублей. Претендовать на нее могут:
- Студенты, набравшие при поступлении на направления «Педагогическое образование» (Иностранный язык), «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) и «Лингвистика» 220 баллов и выше по результатам трех вступительных испытаний.
- Студенты, набравшие при поступлении на направление «Психология» и «Организация работы с молодежью» 210 баллов и выше.
- Студенты, набравшие при поступлении на направления «Прикладная математика», «Программная инженерия», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Экология и природопользование», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Технология транспортных процессов», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Информационная безопасность автоматизированных систем» 185 баллов и выше.
- Студенты, набравшие при поступлении на направления «Педагогическое образование (Физическая культура)», «Телевидение» 150 баллов и выше (по результатам двух экзаменов, без учета творческого или профессионального испытаний)
- Студенты, набравшие при поступлении на остальные направления подготовки по результатам трех вступительных испытаний 225 баллов и выше.
Первокурсники, поступившие на бюджет, но не подходящие не под один из перечисленных критериев, получат стипендию в размере 4 тысячи рублей. Произойдет это если вы, например, прошли на направление «Экономика», но в сумме ЕГЭ набрали лишь 224 балла.
Баллы суммируются без учета портфолио.
Первокурсники, поступившие на места с оплатой обучения (по договору) имеют право на получение именной стипендии в размере 3 тысяч рублей в следующих случаях:
- Если они набрали 180 баллов и выше при поступлении на направления «Прикладная математика», «Программная инженерия», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Экология и природопользование», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Технология транспортных процессов», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Информационная безопасность автоматизированных систем», «Нефтегазовое дело»
- Если они набрали 140 баллов и выше при поступлении на направления «Дизайн», «Педагогическое образование (Физическая культура)», «Телевидение», «Конструирование изделий легкой промышленности», «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура)
- Если они набрали 205 баллов и выше при поступлении по остальным направлениям подготовки.
Как получать больше?
Во ВГУЭС есть несколько дополнительных стипендиальных программ, благодаря которым студент может претендовать на «бонусную» финансовую поддержку.
- Повышенная академическая стипендия
Начисляется студентам-бюджетникам за особые достижения в учебе, культуре, науке, спорте и общественной жизни. Размер выплаты: от 10 до 15 тысяч рублей в месяц.
Подробнее об условиях получения повышенной стипендии можно узнать из Положения о стипендиальном обеспечении, размещенного на сайте.
Начисляется студентам договорной основы за особые достижения в учебе, культуре, науке, спорте и общественной жизни. Размер выплаты: 8 тысяч рублей.
Получить эти виды стипендий можно, пройдя конкурсный отбор. Для этого нужно собрать пакет документов и предоставить их в срок, объявленный в начале семестра.
Студент может подаваться на несколько направлений, но отбор пройдет только на то, где наберет наибольшее количество баллов.
Социальную помощь государства выплачивается нуждающимся студентам очной формы обучения, относящимся к следующим категориям:
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы. Ветераны боевых действий;
- Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"- "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
Размер социальной выплаты: 5 тысяч рублей для студентов, обучающихся на программах высшего образования, и 1115 рублей для студентов СПО.
Бакалавры 1 и 2 курса, имеющие право на социальную стипендию и учащиеся на «хорошо» и «отлично», могут получать соц. поддержку в двойном размере. При этом стоит отметить, что ни академическая, ни социальная стипендия не заменяет и не отменяет другую.
Вот уже два года в университете действует программа именных стипендий для иностранных студентов, получающих высшее образование на коммерческой основе. Эта выплата также касается студентов, обучающихся по квоте Правительства РФ.
Размер выплат: «хорошисты» - 5 тысяч рублей, «отличники» - 8 тысяч. Сессия, закрытая на «четыре» и «пять» дает право на получение 6 тысяч рублей. Независимо от своей текущей успеваемости студент может получить 1 900 рублей.
Подробнее о видах повышенной академической стипендии будет рассказано в следующем материале. Ознакомиться с дополнительной информацией и просмотреть официальные документы по теме можно на странице Управления по работе со студентами и в разделе Студенческая жизнь.
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