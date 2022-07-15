Стипендия 25 000 рублей – всем высокобалльникам во ВГУЭС

Новую стипендиальную программу подготовили для высокобалльников по ЕГЭ во ВГУЭС, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВГУЭС.

ВГУЭС планирует в осеннем семестре ежемесячно выплачивать первокурсникам, набравшим за ЕГЭ в сумме 260 баллов и выше (3 предмета), или 173 балла и выше (2 предмета), стипендию в размере 25 тысяч рублей. Об этом рассказала начальник Управления по работе со студентами Татьяна Жаворонкова. Выплата направлена на поддержку талантливой молодежи и стимулирование ее к дальнейшему развитию.

Начисление стипендии - один из самых приятных моментов студенческой жизни. Получать ежемесячную финансовую поддержку стремится каждый учащийся вуза. Сегодня расскажем, как, в каком размере и за что ВГУЭС выплачивает стипендии своим студентам.

Тариф «стандартный»

Все студенты, получающие стипендию во ВГУЭС, имеют общие черты: в их зачетках нет «троек», а после сессии нет «хвостов» - академических задолженностей. По образовательным программам бакалавриата и магистратуры для «хорошистов» размер ежемесячной государственной академической стипендии составляет 4,5 тысяч рублей, для студентов, получивших по итогам аттестации «четверки» и «пятерки», – 5,5 тысяч рублей, «отличники» получат 6,5 тысяч рублей.

У студентов СПО суммы немного другие. «Хорошисты» здесь ежемесячно получают 2 300 рублей, студенты, сдавшие сессию на «хорошо» и «отлично» - 2 500 рублей, «отличники» - 3 тысячи.

Первокурсникам-2022, поступившим на бюджет, университет весь первый семестр будет выплачивать академическую стипендию в размере 6 тысяч рублей. Претендовать на нее могут:

Первокурсники, поступившие на бюджет, но не подходящие не под один из перечисленных критериев, получат стипендию в размере 4 тысячи рублей. Произойдет это если вы, например, прошли на направление «Экономика», но в сумме ЕГЭ набрали лишь 224 балла.

Баллы суммируются без учета портфолио.

Первокурсники, поступившие на места с оплатой обучения (по договору) имеют право на получение именной стипендии в размере 3 тысяч рублей в следующих случаях:

Как получать больше?

Во ВГУЭС есть несколько дополнительных стипендиальных программ, благодаря которым студент может претендовать на «бонусную» финансовую поддержку.

Повышенная академическая стипендия

Начисляется студентам-бюджетникам за особые достижения в учебе, культуре, науке, спорте и общественной жизни. Размер выплаты: от 10 до 15 тысяч рублей в месяц.

Подробнее об условиях получения повышенной стипендии можно узнать из Положения о стипендиальном обеспечении, размещенного на сайте.

Начисляется студентам договорной основы за особые достижения в учебе, культуре, науке, спорте и общественной жизни. Размер выплаты: 8 тысяч рублей.

Получить эти виды стипендий можно, пройдя конкурсный отбор. Для этого нужно собрать пакет документов и предоставить их в срок, объявленный в начале семестра.

Студент может подаваться на несколько направлений, но отбор пройдет только на то, где наберет наибольшее количество баллов.

Социальную помощь государства выплачивается нуждающимся студентам очной формы обучения, относящимся к следующим категориям:

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;

Студенты, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;

Студенты, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы. Ветераны боевых действий;

Студенты из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б"- "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";

Размер социальной выплаты: 5 тысяч рублей для студентов, обучающихся на программах высшего образования, и 1115 рублей для студентов СПО.

Бакалавры 1 и 2 курса, имеющие право на социальную стипендию и учащиеся на «хорошо» и «отлично», могут получать соц. поддержку в двойном размере. При этом стоит отметить, что ни академическая, ни социальная стипендия не заменяет и не отменяет другую.

Вот уже два года в университете действует программа именных стипендий для иностранных студентов, получающих высшее образование на коммерческой основе. Эта выплата также касается студентов, обучающихся по квоте Правительства РФ.

Размер выплат: «хорошисты» - 5 тысяч рублей, «отличники» - 8 тысяч. Сессия, закрытая на «четыре» и «пять» дает право на получение 6 тысяч рублей. Независимо от своей текущей успеваемости студент может получить 1 900 рублей.

Подробнее о видах повышенной академической стипендии будет рассказано в следующем материале. Ознакомиться с дополнительной информацией и просмотреть официальные документы по теме можно на странице Управления по работе со студентами и в разделе Студенческая жизнь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]