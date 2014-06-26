Новая выплата: 4300 рублей ежемесячно будут получать студенты

В России планируют ввести новую ежемесячную выплату для студентов, которые относятся к коренным малочисленным народам, сообщают «Вести:Приморье». Денежные средства будут выделяться региональными властями.

Кандидатов на выплату будет утверждать специальная комиссия, которая планирует брать за основу успеваемость студента за последние два семестра. «Выплата коснется студентов, которые учатся на бюджетной основе и получают стипендию», — пишет Nation News. Новая стипендия будет представлять собой губернаторские выплаты. На территории Хабаровского края студенты начнут получать такую стипендию уже в декабре.

Примерная сумма выплаты составит 4300 рублей ежемесячно. Она сложилась из расчета средней академической стипендии для студентов, помноженной на районный коэффициент, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]