Выбираем оптический прицел для карабина

Карабин представляет собой усовершенствованную версию винтовки с укороченным стволом. Это компактное и легкое оружие, популярное у охотников. С его помощью охотятся на животных крупных размеров и относительно мелкую дичь.

Используется для охоты на крупных животных и для выстрелов по мелкой дичи. Независимо от способа использования карабину нужен прицел для точности выстрелов.

О том, как выбрать прицел для карабина, нам рассказали эксперты из интернет-магазина «Трофей» - эта компания специализируется на продаже товаров для охоты и рыбалки.

Прицельное устройство – назначение и особенности

Оптические прицелы используются для точности стрельбы на значительных расстояниях или в неблагоприятных погодных условиях. Устройства крепятся на карабин с помощью кронштейнов, обеспечивающих надежную фиксацию.

Прицелы обладают кратностью увеличения – пользователь может приближать объект, одновременно уменьшая поле видимости. Приспособления с малой кратностью обладают широким обзором и подходят для охоты за подвижными животными, расположенными на относительно небольшом расстоянии.

Кроме приближения, прицелы обладают способностью удерживать цель и прицельную марку в одной плоскости, что позволяет пользователю не напрягать зрение, перемещая внимание с цели на метку прицела. Подобная конструкция плюс возможность многократного увеличения подходит даже тем, кто имеет проблемы со зрением.

Прицел любой модели состоит из отдельных элементов:

Объектив . Включает минимум две линзы и передает картинку в перевернутом виде. От диаметра объектива напрямую зависит четкость изображения и размер поля видимости.

Оборачивающая система . Переворачивает картинку в нормальное положение.

Окуляр – приспособление из нескольких линз, позволяющее детально рассмотреть цель.

Прицельная сетка – собственно устройство для прицеливания. Позволяет видеть одинаково четко объект и прицел.

Подсвечивание. Отвечает за четкость картинки при недостатке освещения. В некоторых приборах есть настройка яркости.

Корпус. Защищает оптические узлы прибора от механических повреждений, возникающих во время стрельбы. Изготавливается из долговечных и прочных материалов.

Приборы бывают с постоянным и переменным приближением – охотник может постепенно менять кратность для непрерывного наблюдения за объектом.

Как выбрать

Выбирая прицел, обращайте внимание на базовые параметры:

Кратность . В этом моменте все зависит от целей применения. Если дальность выстрела не превышает 60 м, достаточно увеличения в 2-3 раза. Такие приборы обеспечивает широкий обзор, позволяют быстро прицеливаться и наносить выстрелы по движущимся объектам. Стрельба по относительно статичным целям требует прицела с повышенной кратностью увеличения. При этом выстрелы будут производиться с упора. Существуют универсальные панкратические модели с переменной кратностью и вариативными настройками.

Диаметр объектива . Чем больше размер, тем лучше видимость и выше качество картинки. Для обычной дневной охоты достаточно диаметра до 44 мм. Если планируете охотится при разном освещении, объектив должен быть не меньше 50 см.

Защита от внешних факторов . Изначально стоит выбирать приборы с непроницаемым для воды и противоударными корпусом. Есть модели с защитой от запотевания.

Подсвечивание сетки . Эта опция позволяет видеть сетку в условиях дефицита освещенности.

Способ крепления . Фиксация должна быть прочной – это влияет на стабильность стрельбы. Производители предлагают множество вариантов крепления, но наиболее распространенный способ – это крепеж под кольца.

Значение имеет и тип оружия. Охотничьи карабины бывают полуавтоматическими, которые позволяют совершать ряд прицельных выстрелов по подвижной мишени, и болтовые для одиночных выстрелов. Устройства отличаются механизмами запирания ствола.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]