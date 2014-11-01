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В Приморье запретили некоторые способы охоты на копытных

В Приморье запретили некоторые способы охоты на копытных

Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморского края подписал постановление о запрете охоты загоном, нагоном и с применением собак охотничьих пород на копытных животных, сообщили "Вестям: Приморье" в Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края.

Ограничение обусловлено тем, что при охоте на копытных животных методом нагона и загона, а также с применением собак охотничьих пород увеличивается миграционная активность копытных животных, за счет большего беспокойства охотничьих ресурсов, в том числе предотвращения миграции дикого кабана по территории Приморского края. Большое количество охотников, криками и шумом выгоняющие зверей с их насиженных мест обитания, провоцируют их перемещение на значительные расстояния и попадания их в места, потенциально заражённые вирусом АЧС. 

  Рекомендации по поведению человека в местах обитания амурского тигра указывают на ограничение использования собак при проведении охоты, так как собака может стать объектом нападения тигра. При возникновении опасности, собака бежит к человеку, ища защиты, что может спровоцировать нападение хищника на человека, как конкурента.

Также в последние годы участились случаи нападения крупных хищных животных на человека при попадании хищных зверей в оклады при проведении загонных охот. За последние годы только в Приморском крае  отмечено 5 таких случаев. Это и нападение тигра, и выход и нападение медведя, а также ранение охотника своими коллегами. 

  С учетом того, что вирус АЧС в настоящее время выявлен на территории более 5 муниципальных районов Приморского края, в том числе и среди диких кабанов, то активная миграция копытных животных способствует распространению вируса на всю территорию охотничьих угодий Приморского края. 

  В целях сохранения популяции кабана от эпизоотий, а также сохранение жизни и здоровья участников проведения охот, органами исполнительной власти Приморского края введены ограничения охоты по способам добычи копытных животных. 

   Вводимые ограничения охоты до 15 января 2020 года согласованы с Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.    Одновременно информируем, что под загоном и нагоном понимается создание условий, при которых объект животного мира, отнесенный к объекту охоты, искусственно направляется в удобную для его добывания сторону. В связи с этим допустимым способом охоты при осуществлении коллективной охоты на копытных животных является охота с подхода, с вышек, на кормовых полях или подкормочных площадках.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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