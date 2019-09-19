Каждый четвертый дикий кабан заражен африканской чумой свиней
В ноябре 2019 года на территории Приморского края лабораториями Россельхознадзора проведено 644 исследования проб биологического материала от домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса африканской чумы свиней, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.
Так, специалистами ФГБУ «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» в ноябре в рамках исполнения мероприятий по недопущению распространения вируса (АЧС) на территории Приморского края исследовано:
- 563 пробы от домашних свиней (кровь, сыворотка крови, патматериал). По результатам ПЦР-исследований в 1 пробе обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней;
- 81 проба от диких кабанов (патматериал). По результатам ПЦР-исследований в 19 пробах обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней.
Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что Приморье запретили некоторые способы охоты на копытных. Связано это с тем, что при охоте на копытных животных методом нагона и загона, а также с применением собак охотничьих пород увеличивается миграционная активность копытных животных. А это, в свою очередь, провоцируют их перемещение на значительные расстояния и попадания их в места, потенциально заражённые вирусом АЧС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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