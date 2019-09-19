Каждый четвертый дикий кабан  заражен африканской чумой свиней





В ноябре 2019 года на территории Приморского края лабораториями Россельхознадзора проведено 644 исследования проб биологического материала от домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса африканской чумы свиней, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ведомство.

Так, специалистами ФГБУ «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» в ноябре в рамках исполнения мероприятий по недопущению распространения вируса (АЧС) на территории Приморского края исследовано:

- 563 пробы от домашних свиней (кровь, сыворотка крови, патматериал). По результатам ПЦР-исследований в 1 пробе обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней;

- 81 проба от диких кабанов (патматериал). По результатам ПЦР-исследований в 19 пробах обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Ранее "Вести: Приморье" сообщали о том, что Приморье запретили некоторые способы охоты на копытных. Связано это с тем, что при охоте на копытных животных методом нагона и загона, а также с применением собак охотничьих пород увеличивается миграционная активность копытных животных. А это, в свою очередь, провоцируют их перемещение на значительные расстояния и попадания их в места, потенциально заражённые вирусом АЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru