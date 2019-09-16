Новые очаги вируса африканской чумы свиней выявлены в Приморье

Протоколами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 12 декабря 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Пограничного района.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю, в исследованных образцах патологического материала от двух диких кабанов, найденных в 5,6 км от села Софье-Алексеевское, а также в патматериале дикого кабана, обнаруженного в 5,5 км от села Духовское, выявлены ДНК вируса африканской чумы свиней.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Напомним, всего на территории Приморского края зарегистрировано 10очагов вируса африканской чумы свиней на территории Ханкайского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского и Пограничного районов, а также в Лесозаводском городском округе.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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