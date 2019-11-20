Восемь очагов вируса африканской чумы свиней выявлено в Приморье

Очередной очаг вируса африканской чумы свиней выявлен на территории Пограничного района Приморья.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю, 14 января 2020 года лабораторно подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Пограничного района. В исследованных образцах патологического материала от двух диких кабанов, найденных в 4,5 км от села Барано-Оренбургское, выявлены ДНК вируса африканской чумы свиней.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Всего на территории Приморского края остается 8 очагов вируса африканской чумы свиней на территории Пожарского, Красноармейского, Пограничного и Хорольского районов.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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