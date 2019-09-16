Африканская чума пришла еще в один район края

Подтвержден очаг вируса африканской чумы свиней на территории Пограничного района, сообщает "Вести: Приморье".

Как отмечают специалисты ветеринарной лаборатории Россельхознадзора, подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Пограничного района.

В исследованных образцах патологического материала от дикого кабана, найденного недалеко от села Духовское, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Напомним, всего на территории Приморского края зарегистрировано 9 очагов вируса африканской чумы свиней на территории Ханкайского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского районов, а также в Лесозаводском городском округе.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]