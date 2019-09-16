Новые очаги вируса африканской чумы свиней выявлены в Приморье

Протоколами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 11 ноября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в селе Пожарское Пожарского района, а также на территории ООО «Промысловик» в 5 километрах от села Знаменка Пожарского района и в районе села Комиссарово, Пади Трофимова, Ханкайского района.



В исследованных образцах патологического материала от домашней свиньи из личного подсобного хозяйства села Пожарское, трубчатых костей диких кабанов, найденных на территории ООО «Промысловик», и патматериала диких кабанов, которые были обнаружены в Ханкайском районе, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.



Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.



Напомним, всего на территории Приморского края был зарегистрирован 21 очаг вируса африканской чумы свиней. На сегодня в крае остается 3 очага вируса африканской чумы свиней, зарегистрированные на территории Дальнереченского, Пограничного и Ханкайского районов.



При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.



Как отмечается, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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