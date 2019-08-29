Вирус африканской чумы свиней выявлен в охотхозяйстве в Дальнереченском районе

Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории охотничьего хозяйства «Поляны» Дальнереченского района, - сообщает "Вести: Приморье".

По данным Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области вирус АЧС обнаружен при исследовании биологического материала, взятого от кабанов, отстрелянных на территории охотничьего хозяйства «Поляны». Из 16 исследованных проб три оказались положительными.

На территории охотхозяйства государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, необходимо немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Отметим, что вирус африканской чумы свиней для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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