Чума свиней добралась до Хорольского района

Россельхознадзор подтвердил наличие ДНК вируса африканской чумы свиней на территории личного подсобного хозяйства села Поповка Хорольского района, — передают «Вести: Приморье».

По данным пресс-службы управления Россельхознадзора, в исследованных образцах крови семи свиней выявлены ДНК вируса африканской чумы свиней.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Напомним, всего на территории Приморского края остается 10 очагов вируса африканской чумы свиней на территории Ханкайского, Дальнереченского, Пожарского, Красноармейского и Пограничного районов, а также в Лесозаводском городском округе.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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