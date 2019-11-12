Массовый падеж диких кабанов в Хорольском районе вызвала африканская чума свиней





Специалисты выяснили причины смерти диких кабанов в окрестностях двух сел Хорольского района. Это – африканская чума свиней, — передают «Вести: Приморье» по данным Россельхознадзора.

Протоколами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 6 февраля 2020 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Хорольского района.

В исследованных образцах материала, взятых на месте падежа девяти кабанов, обнаруженных в районе села Благодатное, в пяти пробах патологического материала выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Кроме того, протоколом от 6 февраля 2020 года подтверждено наличие вируса африканской чумы свиней в трубчатых костях дикого кабана, отобранных в месте массового падения диких кабанов, которых обнаружили в 6,8 километрах от села Приозерное.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Отметим, на 5 февраля 2020 года на территории Приморского края остается 10 очагов вируса африканской чумы свиней – в Пограничном, Ханкайском и Хорольском районах.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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