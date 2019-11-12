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Еще два очага вируса африканской чумы свиней выявлены в Приморье

Еще два очага вируса африканской чумы свиней выявлены в Приморье

Источник фото: r-19.ru

​​Протоколами Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 31 января 2020 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Хорольского и Ханкайского районов.
 
Как сообщате "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в исследованных образцах патологического материала диких кабанов, найденных недалеко от села Благодатное Хорольского района и в верховье реки Грязнуха Ханкайского района, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.
 
Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.
 
При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.
 
Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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