В Приморье выявили очаг распространения вируса чумы

Лабораторией Россельхознадзора подтвержден очаг вируса африканской чумы свиней на территории Черниговского района, сообщают «Вести:Приморье».

Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 13 января 2021 года выявлен случай заболевания вирусом африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Черниговского района.

В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованном образце патологического материала, отобранного от трупа взрослого дикого кабана, обнаруженного на территории лесного массива за селом Горный Хутор, отметили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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