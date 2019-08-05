Подтвержден еще один очаг вируса африканской чумы свиней в Приморье

Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 4 октября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в районе Заставы Княжевка Дальнереченского района.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, исследованных образцах паталогического материала, отобранного от трех трупов диких кабанов, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Напомним, ранее очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского, Ханкайского и Надеждинского районов, а также города Дальнереченска и Лесозаводского городского округа. Всего на территории Приморского края было зарегистрировано 18 очагов, из них в двух очагах сняты ограничительные мероприятия, введенные по АЧС.

При выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при выявлении трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных, просим немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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