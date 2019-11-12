Вирус африканской чумы гуляет в Хорольском районе

Приморской ветеринарная лаборатория подтвердила наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Хорольского района, сообщают "Вести:Приморье".

В исследованных образцах трупов диких кабанов, найденных в 6,8 километрах от села Приозерное, а также от трупа дикого кабана, найденного в 12 километрах от села Вознесенка, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края должны быть введены ограничительные мероприятия, препятствующие распространению АЧС.

Отметим, на 5 февраля 2020 года на территории Приморского края остается 10 очагов вируса африканской чумы свиней – в Пограничном, Ханкайском и Хорольском районах.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области просит сообщать о всех фактах падежа животных по телефонам 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62 и государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону 8 (423) 241-13-91.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен, отметили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]