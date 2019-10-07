Ещё один очаг вируса: Чума пришла в Чугуевский район

Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 22 июля подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе на территории Чугуевского района, сообщают «Вести:Приморье».

В исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в пойме реки Журавлевка на территории Чугуевского района, выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней, отметили в пресс-службе Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Напомним, вирус приводит к гибели свиней, в том числе диких кабанов, но для человека не опасен.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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